Запорожская Чернобаевка: появились подробности масштабного уничтожения российской техники в Пологах

Украинские военные в третий раз за месяц нанесли удар по скоплению российской военной техники в Пологах.

ВСУ нанесли удар по скоплению российских войск в Пологах



Об это сообщили источники Власти.нет.

Оккупанты облюбовали местный маслоэкстракционный завод для размещения своей техники. После первого мощного удара ВСУ по этому объекту 12 мая россияне не одумались и не сменили место дислокации.

Следующий фейерверк украинские военные устроили на МЭЗе 16 мая. Было громко и ярко. Но восторжествовал “чернобаевский синдром” – и после этого разгрома оккупанты разместили на старом месте технику, включая РСЗО.

3 июня ВСУ снова ударили по Пологовскому МЭЗу. По информации местных жителей, взрывы грохотали около трех часов – детонировал боекомплект российской техники.

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Тэги: Запорожье, пологи