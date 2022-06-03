НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
23:01 03 Июня 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Запорожская Чернобаевка: появились подробности масштабного уничтожения российской техники в Пологах

Украинские военные в третий раз за месяц нанесли удар по скоплению российской военной техники в Пологах.

ВСУ нанесли удар по скоплению российских войск в Пологах

Об это сообщили источники Власти.нет.

Оккупанты облюбовали местный маслоэкстракционный завод для размещения своей техники. После первого мощного удара ВСУ по этому объекту 12 мая россияне не одумались и не сменили место дислокации.

Следующий фейерверк украинские военные устроили на МЭЗе 16 мая. Было громко и ярко. Но восторжествовал “чернобаевский синдром” – и после этого разгрома оккупанты разместили на старом месте технику, включая РСЗО.

Дым над Пологами стоял до ночи

Дым над Пологами стоял до ночи

3 июня ВСУ снова ударили по Пологовскому МЭЗу. По информации местных жителей, взрывы грохотали около трех часов – детонировал боекомплект российской техники.

Тэги: Запорожье, пологи
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.06.2022 19:23
ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники РФ под Запорожьем: взрывалось почти три часа. Видео
ТОР
03.06.2022 08:52
ВСУ продолжают наступление на двух направлениях под Запорожьем
ТОР
02.06.2022 17:51
Россия готовит «референдум» в Запорожской области: Мелитополь станет «столицей»
blog comments powered by Disqus
К Земле приближается крупный астероид класса Атен: насколько это опасно

21:14 Мир

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники РФ под Запорожьем: взрывалось почти три часа. Видео

19:23 Украина

Битва за Северодонецк: бои идут в центре города и поселках-сателлитах

10:50 Украина

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях под Запорожьем

08:52 Украина

Россия ночью нанесла ракетный удар по Харьковщине: был сильный пожар в Безлюдовке. Фото и видео

06:45 Украина

Болезнь Путина подтвердили в разведке США: озвучены новые данные

20:08 Мир

Взрывы в Николаеве: город мощно обстреливают из артиллерии

19:36 Украина

Точка невозврата для России наступит в августе: американский генерал назвал причины

18:25 Украина

ВСУ отошли за Северский Донец в районе Лимана и заняли оборону на берегах. Карта

17:33 Украина

Российскую артиллерию уничтожат за неделю-две: почему это возможно с HIMARS и MLRS

15:22 Мир

Россия нанесла ракетный удар по транспортным объектам на Львовщине: подробности

06:41 Украина