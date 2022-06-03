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23:01 03 Июня 2022 5 Комментарии
Запорожская Чернобаевка: появились подробности масштабного уничтожения российской техники в Пологах
Украинские военные в третий раз за месяц нанесли удар по скоплению российской военной техники в Пологах.
ВСУ нанесли удар по скоплению российских войск в Пологах
Об это сообщили источники Власти.нет.
Оккупанты облюбовали местный маслоэкстракционный завод для размещения своей техники. После первого мощного удара ВСУ по этому объекту 12 мая россияне не одумались и не сменили место дислокации.
Следующий фейерверк украинские военные устроили на МЭЗе 16 мая. Было громко и ярко. Но восторжествовал “чернобаевский синдром” – и после этого разгрома оккупанты разместили на старом месте технику, включая РСЗО.
3 июня ВСУ снова ударили по Пологовскому МЭЗу. По информации местных жителей, взрывы грохотали около трех часов – детонировал боекомплект российской техники.
Тэги: Запорожье, пологи
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