Почти вся 35-я общевойсковая армия была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных российских командиров.

Под Изюмом российские войска понесли очень большие потери



Об этом сообщил российский военный блогер под псевдонимом Бойцовый Кот Мурз, который много пишет о войне и военных действиях в Украине..

По его словам, российские командиры не учитывают боевые вызовы в Изюмских лесах, что привело к значительным потерям в 64-й и 38-й отдельных гвардейских мотострелковых бригадах, которые теперь насчитывают менее 100 военнослужащих.

Также блогер утверждает, что российские командиры не обеспечили необходимой техникой подразделения, сражающиеся в лесистой местности, и своевременно не отремонтировали российскую тяжелую артиллерию.

Российским силам также не хватало эффективной связи с командными центрами и они полагались на мессенджеры из-за нехватки зашифрованных телефонов.

Кроме того автор материала отметил, что отсутствие связи между российскими подразделениями и командирами позволило украинским силам наносить удары беспилотниками по российским передовым позициям.

Военнослужащие частной военной компании из Вагнера также отказались от участия в боевых действиях, что привело к значительному отсутствию достижений на Изюмской оси.

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