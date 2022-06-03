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06:36 04 Июня 2022 Просмотров 542   КомментариевКомментарии

Под Изюмом была уничтожена 35-я армия РФ благодаря некомпетентности российских командиров

Почти вся 35-я общевойсковая армия была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных российских командиров.

Под Изюмом российские войска понесли очень большие потери

Об этом сообщил российский военный блогер под псевдонимом Бойцовый Кот Мурз, который много пишет о войне и военных действиях в Украине..

По его словам, российские командиры не учитывают боевые вызовы в Изюмских лесах, что привело к значительным потерям в 64-й и 38-й отдельных гвардейских мотострелковых бригадах, которые теперь насчитывают менее 100 военнослужащих.

Также блогер утверждает, что российские командиры не обеспечили необходимой техникой подразделения, сражающиеся в лесистой местности, и своевременно не отремонтировали российскую тяжелую артиллерию.

Российским силам также не хватало эффективной связи с командными центрами и они полагались на мессенджеры из-за нехватки зашифрованных телефонов.

Кроме того автор материала отметил, что отсутствие связи между российскими подразделениями и командирами позволило украинским силам наносить удары беспилотниками по российским передовым позициям.

Военнослужащие частной военной компании из Вагнера также отказались от участия в боевых действиях, что привело к значительному отсутствию достижений на Изюмской оси.

Тэги: изюм

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