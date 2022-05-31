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07:14 04 Июня 2022 Просмотров 254   КомментариевКомментарии

Россияне бросили на Северодонецк резервы: в городе идут бои

На усиление своей группировки, которая ведет бои за Северодонецк российские оккупанты бросили мобилизационный резерв 2-го армейского корпуса.

Украинские защитники продолжают противостоять врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там также отметили, что в городе идут бои, россияне используют артиллерийскую поддержку.

Кроме того, оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, но успеха не имели.

По информации Генштаба, основные усилия российской армии сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, но продвинуться не смог, в результате огневого поражения от украинских подразделений, отошел.

На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупантыпытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Тэги: Донбасс, Северодонецк

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