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09:42 04 Июня 2022 105 Комментарии
Россия ночью нанесла авиаудар по Сумщине
Российская авиация нанесла ночью 4 июня удар по населенным пунктам Сумской области.
Вражеский самолет нанес удар по Сумскому району
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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По его словам, после 04:00 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет.
Четыре взрыва прогремели на территории Сумского района.
Жертв среди гражданского населения нет.
Разрушения уточняются.
Тэги: Сумы
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