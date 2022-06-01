Россия ночью нанесла авиаудар по Сумщине

Российская авиация нанесла ночью 4 июня удар по населенным пунктам Сумской области.

Вражеский самолет нанес удар по Сумскому району



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, после 04:00 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет.

Четыре взрыва прогремели на территории Сумского района.

Жертв среди гражданского населения нет.

Разрушения уточняются.

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