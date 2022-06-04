Россияне не могут оформить визы в Мексику: получают отказ на украинском языке

Россияне при попытке оформить электронную визу для въезда в Мексику стали получать отказ на украинском языке.

Россияне не могут оформить мексиканские визы



Об этом сообщило российское РИА Новости.

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С января 2017 года на сайте посольства Мексики в России можно получить электронное разрешение на въезд в страну. Оформлять его не нужно тем, у кого есть действующая виза стран, входящих в Шенгенску зону, либо постоянный вид на жительство ряда стран.

Чтобы получить электронную визу необходимо заполнить анкету с личными данными и указать даты посещения Мексики. Теперь, если указать в строке «гражданство» Россию, то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, где написано, что запрос «не обработан».

Тэги: Россия, Мексика