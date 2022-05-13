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10:00 04 Июня 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Тюмени вспыхнул масштабный пожар на автобазе местной думы. Видео

Утром 4 июня в российской Тюмени вспыхнул масштабный пожар в здании автобазы областной думы.

Причины пожара пока неизвестны

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области

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Там уточнили, что успели эвакуировать из боксов около 30 транспортных средств.

«По оперативным данным, пожар на ул. Ялуторовская, 33 локализован на площади 1500 кв. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Сведений о погибших и пострадавших к данной минуте не поступало», — сказано в сообщении.

Подробности и причины пожара уточняются.

Тэги: Россия, пожар

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