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10:30 04 Июня 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Взрывы на Николаевщине: область обстреливают из “Градов”

С утра оккупанты обстреливают Березнеговатскую громаду в Николаевской области, раздаются мощные взрывы.

Николаевскую область обстреливают из артиллерии и РСЗО

Об утреннем обстреле сообщили в Николаевской ОВА.

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Также по информации местных жителей, обстрел продолжается.

Люди говорят об обстреле из систем залпового огня “Град” и попаданиях в объекты инфраструктуры.

Также вчера, 3 июня, в результате обстрелов произошел пожар жилого дома в селе Пришиб Березнеговатской ТГ. Один человек ранен.

Тэги: Николаев

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