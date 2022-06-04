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10:30 04 Июня 2022 31 Комментарии
Взрывы на Николаевщине: область обстреливают из “Градов”
С утра оккупанты обстреливают Березнеговатскую громаду в Николаевской области, раздаются мощные взрывы.
Николаевскую область обстреливают из артиллерии и РСЗО
Об утреннем обстреле сообщили в Николаевской ОВА.
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Также по информации местных жителей, обстрел продолжается.
Люди говорят об обстреле из систем залпового огня “Град” и попаданиях в объекты инфраструктуры.
Также вчера, 3 июня, в результате обстрелов произошел пожар жилого дома в селе Пришиб Березнеговатской ТГ. Один человек ранен.
Тэги: Николаев
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