Россияне нанесли удар по Святогорской лавре: сгорела историческая деревянная церковь 1912 года

Из-за обстрела российских оккупантов загорелось деревянное здание Всехсвятского скита Святогорской лавры Московского патриархата в Донецкой области.

Всехсвятский скит в огне



Об этом рассказал в Facebook офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко. Он также опубликовал фото горящей церкви.

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«Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого», – написал украинский военный.

В УПЦ МП подтвердили факт пожара в результате обстрелов.

«В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители».

Всехсвятский скит построен в 1912 году. Это один из лучших образцов наследования деревянного храмового зодчества.