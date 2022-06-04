Россияне нанесли удар по Святогорской лавре: сгорела историческая деревянная церковь 1912 года
Из-за обстрела российских оккупантов загорелось деревянное здание Всехсвятского скита Святогорской лавры Московского патриархата в Донецкой области.
Об этом рассказал в Facebook офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко. Он также опубликовал фото горящей церкви.
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«Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого», – написал украинский военный.
В УПЦ МП подтвердили факт пожара в результате обстрелов.
«В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители».
Всехсвятский скит построен в 1912 году. Это один из лучших образцов наследования деревянного храмового зодчества.