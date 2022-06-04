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15:02 04 Июня 2022 215 Комментарии
В Донецкой области российская БТГр морпехов из Владивостока потеряла начальника штаба
В Донецкой области 29 мая одна из БТГр 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) при попытке наступления на позиции ВС Украины понесла серьезные потери.
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
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Российские военные были вынуждены отступить для перегруппировки.
В ходе боевых действий погибло 13 военнослужащих бригады, более 20 ранены и более 7 пропали без вести, в том числе начальник штаба БТГр полковник Ахмедов.
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