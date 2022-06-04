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15:36 04 Июня 2022 26 Комментарии
Юлия Мендель вышла замуж
Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель вышла замуж за Павла Кухту, бывшего первого заместителя министра экономики Украины.
Об этом свидетельствует фото, которое женщина выложила в Instagram Stories.
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На нем молодая пара демонстрирует обручальные кольца и свидетельство о браке.
Павлу Кухте 36 лет. Он – выпускник Киевского политеха. В прошлом – экономический журналист и публицист, эксперт и советник Центра экономической стратегии.
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