Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель вышла замуж за Павла Кухту, бывшего первого заместителя министра экономики Украины.

Об этом свидетельствует фото, которое женщина выложила в Instagram Stories.

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На нем молодая пара демонстрирует обручальные кольца и свидетельство о браке.

Павлу Кухте 36 лет. Он – выпускник Киевского политеха. В прошлом – экономический журналист и публицист, эксперт и советник Центра экономической стратегии.