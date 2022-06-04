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19:00 04 Июня 2022 Просмотров 456   КомментариевКомментарии

Идут бои за полный контроль над Северодонецком: оккупанты ударили “Точками-У” по окрестным городам

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

В Северодонецке идут ожесточенные бои

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там также добавили, что враг нанес четыре ракетных удара «Точкой-У» по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск.

“На Северодонецком направлении войска РФ нанесли авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка”, – сказано в сообщении.

Тэги: Северодонецк

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