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07:48 05 Июня 2022 305 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Киеву: не менее 5 прилетов
Рано утром 5 июня после 05:00 российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.
В Киеве зафиксировали ganm прилетов
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах.
Было не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице, где наблюдается густой дым в районе Дарницкого вокзала, и на Позняках.
По словам Кличко, в настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали.
Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.
Тэги: Киев
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