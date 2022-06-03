Россия нанесла ракетный удар по Киеву: не менее 5 прилетов

Рано утром 5 июня после 05:00 российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.

В Киеве зафиксировали ganm прилетов



Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах.

Было не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице, где наблюдается густой дым в районе Дарницкого вокзала, и на Позняках.

По словам Кличко, в настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали.

Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

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Тэги: Киев