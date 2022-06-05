ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке и освободили часть города – ISW

Украинские военные успешно сводят на нет активное использование резервов российскими войсками в упорной битве за Северодонецк.

ВСУ проводят эффективные контрнаступления в Северодонецке



Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Хотя российские силы все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, а украинские силы, вероятно, истощаются, украинская оборона остается сильной на этом ключевом театре военных действий.

Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на этом единственном сражении, чтобы добиться лишь скромных успехов. ВСУ, напротив, сохраняют гибкость и уверенность, чтобы не только организовывать локальные контратаки в других местах в Украине (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в зубы российским штурмам в Северодонецке. Благодаря им украинские военные отвоевали 20% города за последние 24 часа.

Уверенность украинского правительства, что его силы могут удержать Северодонецк более двух недель, и готовность проводить локальные контратаки вместо того, чтобы строго оставаться в обороне, является заметным отходом от заявлений Украины, сделанных 28 мая, о том, что украинские силы могут уйти из Северодонецк, чтобы избежать окружения.

Тэги: Северодонецк