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08:47 05 Июня 2022 Просмотров 100   КомментариевКомментарии

ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке и освободили часть города – ISW

Украинские военные успешно сводят на нет активное использование резервов российскими войсками в упорной битве за Северодонецк.

ВСУ проводят эффективные контрнаступления в Северодонецке

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Хотя российские силы все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, а украинские силы, вероятно, истощаются, украинская оборона остается сильной на этом ключевом театре военных действий.

Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на этом единственном сражении, чтобы добиться лишь скромных успехов. ВСУ, напротив, сохраняют гибкость и уверенность, чтобы не только организовывать локальные контратаки в других местах в Украине (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в зубы российским штурмам в Северодонецке. Благодаря им украинские военные отвоевали 20% города за последние 24 часа.

Уверенность украинского правительства, что его силы могут удержать Северодонецк более двух недель, и готовность проводить локальные контратаки вместо того, чтобы строго оставаться в обороне, является заметным отходом от заявлений Украины, сделанных 28 мая, о том, что украинские силы могут уйти из Северодонецк, чтобы избежать окружения.

Тэги: Северодонецк

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