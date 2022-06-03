Украинские артиллеристы показали фейерверк в “запорожской Чернобаевке”: грохотало всю ночь

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ показала “фейерверк” в Пологах после точных попаданий в скопление вражеской техники и склад с боеприпасами.

На территории пологовского МЭЗа ВСУ уже трижды громко уничтожало технику врага



На территории неработающего маслоэкстракционного завода российские оккупанты разместили свою военную технику и склад с боеприпасами.

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Благодаря точным ударам украинских артиллеристов 3 июня пологовский МЭЗ, начиненный вражеской техникой и оружием грохотал, полыхал и дымил всю ночь – детонировали боеприпасы и емкости с горючим.

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Напомним, украинские военные в третий раз за месяц нанесли удар по скоплению российской военной техники в Пологах.

Оккупанты облюбовали местный маслоэкстракционный завод для размещения своей техники. После первого мощного удара ВСУ по этому объекту 12 мая россияне не одумались и не сменили место дислокации.

Следующий фейерверк украинские военные устроили на МЭЗе 16 мая.

3 июня ВСУ снова ударили по Пологовскому МЭЗу.

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