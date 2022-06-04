Назначают командирами: из-за больших потерь в РФ готовятся отправлять на войну в Украину женщин

В Южном военном округе, в связи с большими потерями среди личного состава, планируют отправлять участвовать в “специальной военной операции” военнослужащих-женщин.

Россия отправляет на войну



Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

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Так, в 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ) на должности командиров взводов и рот уже назначили женщин-офицеров.

На данный момент они находятся в пунктах постоянной дислокации, но готовятся ехать в Украину выполнять обязанности в соответствии с должностями.

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