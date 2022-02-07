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15:57 05 Июня 2022 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

Под Киевом на берегу реки обнаружили чемодан с женским телом

На Киевщине в Обуховском районе 5 июня в чемодане на берегу водоема обнаружили части тела женщины.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Чемодан с телом лежал между селами Новые и Старые Безрадичи.

На место происшествия выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа Обуховского районного управления полиции, криминалисты, кинологи.

В настоящее время правоохранители работают над установлением личности погибшего и обстоятельств убийства, ищут возможных свидетелей и очевидцев, совершают подворовый обход.

Открыто уголовное производство по умышленному убийству (ч.1. ст.115 УК Украины).

Тэги: Киев, убийство

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