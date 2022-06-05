Главная » Украина » Происшествия
19:59 05 Июня 2022 6 Комментарии
Запорожский нацгвардеец “Бандит” сбил пятый вражеский самолет из ПЗРК
В Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» пятый самолет российских оккупантов.
"Бандит" продолжает сбивать вражеские самолеты
Об этом сообщили источники Власти.нет.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно
Самолет Су-25 нацгвардеец поразил вечером 5 июня.
Обстоятельства и подробности пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили использование авиации в Запорожской области как в направлении Орехова и Гуляйполя, так и в районе Васильевки.
Как сообщали Власти, в Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» уже четвертый вражеский самолет.
Тэги: Запорожье
Новости по теме
ТОР
ТОРВСУ продолжают наступление на двух направлениях под Запорожьем
03.06.2022 08:52