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19:59 05 Июня 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Запорожский нацгвардеец “Бандит” сбил пятый вражеский самолет из ПЗРК

В Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» пятый самолет российских оккупантов.

"Бандит" продолжает сбивать вражеские самолеты

Об этом сообщили источники Власти.нет.

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Самолет Су-25 нацгвардеец поразил вечером 5 июня.

Обстоятельства и подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили использование авиации в Запорожской области как в направлении Орехова и Гуляйполя, так и в районе Васильевки.

Как сообщали Власти, в Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» уже четвертый вражеский самолет.

Тэги: Запорожье

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Запорожский нацгвардеец “Бандит” сбил пятый вражеский самолет из ПЗРК

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