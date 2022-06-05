Запорожский нацгвардеец “Бандит” сбил пятый вражеский самолет из ПЗРК

В Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» пятый самолет российских оккупантов.

"Бандит" продолжает сбивать вражеские самолеты



Об этом сообщили источники Власти.нет.

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Самолет Су-25 нацгвардеец поразил вечером 5 июня.

Обстоятельства и подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили использование авиации в Запорожской области как в направлении Орехова и Гуляйполя, так и в районе Васильевки.

Как сообщали Власти, в Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» уже четвертый вражеский самолет.

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