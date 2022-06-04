Оккупанты наступают на Донбассе по нескольким направлениям: подробности от Генштаба

На Донбассе российские войска ведут наступления на Славянском, Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

ВСУ дают отпор оккупантам на всех направлениях



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на наступлении на Славянск. Из артиллерии разного калибра он обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также оккупанты штурмуют Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты.

Россияне применили штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Тэги: Донбасс, Северодонецк