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07:23 06 Июня 2022 92 Комментарии
Зеленский посетил передовую и командные пункты на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.
Зеленский пообщался с военными и вручил им награды
Об этом сообщила пресс-служба главы государства
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Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.
Также президент пообщался с военными и вручил им государственные награды и ценные подарки.
Тэги: Владимир Зеленский
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