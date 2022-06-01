Зеленский посетил передовую и командные пункты на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.

Зеленский пообщался с военными и вручил им награды



Об этом сообщила пресс-служба главы государства

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Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Также президент пообщался с военными и вручил им государственные награды и ценные подарки.

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