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08:42 06 Июня 2022 Просмотров 189   КомментариевКомментарии

Оккупанты продолжают штурм Северодонецка и обстрелы Лисичанска: что там происходит

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и обстреливать все окрестные населенные пункты.

Оккупанты интенсивно обстреливают окрестности Северодонецка

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

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По его словам, много разрушений в Горной громаде. Там разрушено более 20 домов.

А еще спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 кв. метров в Лисичанске. Русские обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей. Также в городе пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки.

Гайдай уточнил, что по Лисичанску наносились авиаудары.

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки.

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки.

По словам главы ОВА, враг понес значительные потери в живой силе и технике.

“Всего за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат”, – заключил Гайдай.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк

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