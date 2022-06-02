В Мариуполе оккупанты раздают “гуманитарку” рядом со зловонным моргом

Оккупанты в Мариуполе раздают “гуманитарную помощь” возле устроенного ими морга, люди в очереди вынуждены вдыхать вонь от разлагающихся тел.

Один из центров "помощи" мариупольцам



Об этом рассказал советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек.

В день выдают до 400 наборов.

“На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории «гуманитарного штаба» негде. Тени для укрытия нет. Каждое время в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно”, – рассказал Андрющенко.

Он добавил, что люди вынуждены все это терпеть, поскольку другого пути получить еду нет.

“Гумпомощь России – издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе”, – заключил советник мэра.

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