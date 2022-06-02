НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:20 06 Июня 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В Мариуполе оккупанты раздают “гуманитарку” рядом со зловонным моргом

Оккупанты в Мариуполе раздают “гуманитарную помощь” возле устроенного ими морга, люди в очереди вынуждены вдыхать вонь от разлагающихся тел.

Один из центров "помощи" мариупольцам

Об этом рассказал советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

По его словам, ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек.

В день выдают до 400 наборов.

“На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории «гуманитарного штаба» негде. Тени для укрытия нет. Каждое время в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно”, – рассказал Андрющенко.

Он добавил, что люди вынуждены все это терпеть, поскольку другого пути получить еду нет.

“Гумпомощь России – издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе”, – заключил советник мэра.

Гуманитарный паек от оккупантов

Гуманитарный паек от оккупантов

Тэги: Мариуполь

Новости по теме

ТОР
02.06.2022 13:43
В Азовском море массово мрут дельфины: тела выбрасывает на берег Мариуполя
ТОР
01.06.2022 18:03
Пушилин ранен или нет: подробный разбор с фото и видео
ТОР
31.05.2022 13:29
Появилось видео рискованного пролета украинских вертолетов к защитникам “Азовстали”
blog comments powered by Disqus
Ситуация в Северодонецке ухудшилась: украинские защитники держат промзону

10:30 Украина

Запорожский нацгвардеец “Бандит” сбил пятый вражеский самолет из ПЗРК

19:59 Украина

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала: подробности

18:44 Украина

На Донбассе ранение в голову получил Маси Найем: его везут на операцию

17:35 Украина

Назначают командирами: из-за больших потерь в РФ готовятся отправлять на войну в Украину женщин

10:21 Мир

Украинские артиллеристы показали фейерверк в “запорожской Чернобаевке”: грохотало всю ночь

09:36 Украина

В США экстренно эвакуировали президента Байдена с супругой: в небо подняли авиацию

08:20 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: не менее 5 прилетов

07:48 Украина

Идут бои за полный контроль над Северодонецком: оккупанты ударили “Точками-У” по окрестным городам

19:00 Украина

Обстрел Николаева: огромный столб дыма поднялся в районе порта

16:52 Украина

В Донецкой области российская БТГр морпехов из Владивостока потеряла начальника штаба

15:02 Украина