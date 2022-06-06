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10:30 06 Июня 2022 493 Комментарии
Ситуация в Северодонецке ухудшилась: украинские защитники держат промзону
После освобождения почти половины города ситуация для ВСУ ухудшилась, они держат позиции в промзоне города.
Оккупанты интесивно обстреливают Северодонецк и Лисичанск
Об этом рассказал в эфире национального телемарафона глава Северодонецкой ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, бои развиваются очень динамично.
Российские оккупанты используют свою тактику “выжженой земли”, стирая с лица земли все, где могут закрепиться военные.
Гайдай подчеркнул, что российские военные интенсивно обстреливают на только Северодонецк, но и Лисичанск.
Тэги: Лисичанск, Северодонецк, Сергей Гайдай
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