Ситуация в Северодонецке ухудшилась: украинские защитники держат промзону

После освобождения почти половины города ситуация для ВСУ ухудшилась, они держат позиции в промзоне города.

Оккупанты интесивно обстреливают Северодонецк и Лисичанск



Об этом рассказал в эфире национального телемарафона глава Северодонецкой ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, бои развиваются очень динамично.

Российские оккупанты используют свою тактику “выжженой земли”, стирая с лица земли все, где могут закрепиться военные.

Гайдай подчеркнул, что российские военные интенсивно обстреливают на только Северодонецк, но и Лисичанск.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, Сергей Гайдай