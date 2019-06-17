Митрополит УПЦ МП “поблагодарил” патриарха Кирилла за кровь на украинской земле: ответите перед Богом
Настоятель Банченского монастыря в Черновицкой области УПЦ МП митрополит Лонгин (Михаил Жар), во время воскресной проповеди «поблагодарил» главу РПЦ Кирилла Гундяева за то, что он благословил россиян на убийство украинцев.
Видео проповеди опубликовано в YouTube.
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«Ваше святейшество, благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви. За то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим, Ваше святейшество, за большое ваше благословение на кровопролитие», – сказал митрополит.
Он также добавил, что за все это Кириллу придется отвечать перед Богом.
“Те, которые благословляли войну и кровопролитие – вы ответите перед Богом. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку вы ответите перед Господом Богом. Вы ранили весь украинский православный мир, вы принесли нам боль. Не ищите себе оправданий», – сказал Лонгин.