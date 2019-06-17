Митрополит УПЦ МП “поблагодарил” патриарха Кирилла за кровь на украинской земле: ответите перед Богом

Настоятель Банченского монастыря в Черновицкой области УПЦ МП митрополит Лонгин (Михаил Жар), во время воскресной проповеди «поблагодарил» главу РПЦ Кирилла Гундяева за то, что он благословил россиян на убийство украинцев.

Украинская церковь, похоже, окончательно уходит из орбиты влияния РПЦ



Видео проповеди опубликовано в YouTube.

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«Ваше святейшество, благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви. За то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим, Ваше святейшество, за большое ваше благословение на кровопролитие», – сказал митрополит.

Он также добавил, что за все это Кириллу придется отвечать перед Богом.

“Те, которые благословляли войну и кровопролитие – вы ответите перед Богом. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку вы ответите перед Господом Богом. Вы ранили весь украинский православный мир, вы принесли нам боль. Не ищите себе оправданий», – сказал Лонгин.

Тэги: УПЦ МП, патриарх Кирилл