В России пригрозили нанести новые удары по украинской инфраструктуре и госучреждениям

В Госдуме РФ пригрозили нанести новые удары по украинским объектам инфраструктуры и государственным учреждениям.

Картаполов, очевидно, испугался западных РСЗО



Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия может нанести удар по инфраструктуре и госучреждениям Украины, если Украина получит реактивные системы залпового огня дальнего действия от западных партнеров.

Тэги: Россия, госдума РФ