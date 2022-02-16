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14:35 06 Июня 2022 129 Комментарии
В России пригрозили нанести новые удары по украинской инфраструктуре и госучреждениям
В Госдуме РФ пригрозили нанести новые удары по украинским объектам инфраструктуры и государственным учреждениям.
Картаполов, очевидно, испугался западных РСЗО
Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия может нанести удар по инфраструктуре и госучреждениям Украины, если Украина получит реактивные системы залпового огня дальнего действия от западных партнеров.
Тэги: Россия, госдума РФ