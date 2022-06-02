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15:34 06 Июня 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Обстрел Донецка: мощно прилетело в пять районов города. Фото и видео

Оккупированный Донецк днем 6 июля попал под очень мощный обстрел, прилетало в разные районы города, есть пострадавшие.

Весь город в клубах густого дыма

О взрывах в пабликах и соцсетях местные жители начали сообщать с примерно 14:25. Позже появилось множество видео и фото со столбами дыма в разных районах места и пожарами.

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Сообщали, что в Куйбышевском районе горит подстанция на кабельном заводе. В результате попаданий в Ленинском районе горят склады со стройматериалами

Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала на ул. Щорса, 110. Говорят, пострадали сотрудники.

Российские СМИ сообщили со ссылкой на “мэра” города, что под обстрел попали пять районов города. Также они утверждают со ссылкой на главарей “ДНР”, что Донецк якобы обстреляли ВСУ, выпустив порядка 40 ракет.

Из-за обстрела кое-где вспыхнули пожары

Из-за обстрела кое-где вспыхнули пожары

Тэги: Донецк

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