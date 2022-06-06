Россиянина допросили за подпись «салаты с говном» под фото салатов с майонезной буквой Z

Жителя Краснодара вызвали на допрос в полицию за подпись «салаты с говном» под фотографией салатов с майонезной буквой Z в социальной сети.

Z-салат



Об этом сообщил журнал Холод.

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Мужчина заявил правоохранителям, что не знает автора фото, и просто перепостил снимок.

На допросе он рассказал, что имел в виду соседний салат, на котором не было буквы Z. Мужчина пояснил, что якобы услышал информацию, что в салат “Сельдь под шубой” в этой торговой сети добавляют “человеческие фекалии”, и он лишь хотел предупредить других пользователей, что его покупать опасно, поскольку это может привести к интоксикации организма.

Полицейский обратил внимание на фразу «Я против этой войны» на странице мужчины — тот ответил, что имел в виду, что он против любой войны как насильственного проявления политики.

Судя по всему, объяснения удовлетворили полицейских.

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