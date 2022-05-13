В Приднестровье неизвестный дрон якобы сбросил гранаты на “миротворцев”

Так называемый Следственный комитет непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики” (“ПМР”) сообщил, что неизвестный дрон якобы сбросил две гранаты на автопарк резервного подразделения “миротворческого контингента”.

В Приднестровье опять неспокойно



Информация опубликована на сайте ведомства.

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Инцидент произошел 5 июня в районе населенного пункта Владимировка. Предположительно были сброшены гранаты РГД-5, пострадавших и разрушений нет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Власти сообщали:

В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

В приднестровском посёлке Маяк 26 апреля в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

Ночью 26 апреля на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

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