Россия и Турция договорились о разблокировании Черного моря: Украина не согласна с условиями

Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море.

Россия и Турция договорились о вывозе украинского зерна



Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Однако, по данным агентства, с условиями сделки пока не согласна Украина.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном. Однако Украина опасается, что без защиты Одесса может оказаться уязвимой для нападения со стороны России.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит план разблокирования украинских портов во время переговоров в Анкаре в среду.

«Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация”, – сказал глава МИД России.

Ранее Путин говорил о необходимости разминировать морские пути на Черном море, чтобы украинское зерно могло попасть по назначению, и обещал, что Москва не будет использовать эту ситуацию в военных целях.

По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей из Черного моря под эгидой ООН. При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимает прямого участия в переговорах.

Агентство также утверждает, что Россия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия. Именно с этим условием не соглашается Украина.

Предложение Путина о разблокировании Черного моря в понедельник прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что он не нападет на Украину – за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не значат», – написал Кулеба в Twitter.

Bloomberg также цитировало полученный им комментарий заместителя министра экономики Украины Тараса Качки.

«Заранее говоря о достижении договоренностей, Россия пытается переложить ответственность на Украину. Но правда в том, что продовольственный кризис был искусственно создан Россией – и только Россией», – сказал замминистра.

Тэги: Россия, Турция