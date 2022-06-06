В Донецке опять сообщили о новых взрывах: город в дыму. Видео

В оккупированном Донецке снова прогремели взрывы, над городом поднялись столбы дыма.

Оккупанты снова обстреливают Донецк от имени "украинских националистов"



Об этом сообщили местные жители в пабликах и соцсетях.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

В частности, сообщают о двух взрывах в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Куйбышева.

Люди предполагают, что, очевидно, был нанесен ракетный или минометный удар. Правда, несмотря на заявления пропагандистов об ударе “украинских националистов”, жители не уточняют, кто именно вел обстрел.

Местный «мэр» заявил, что в Куйбышевском районе зафиксировано прямое попадание на территорию подстанции «Смолянка-220» по ул. Заварзина, 1а, в результате чего произошло возгорание двух масляных трансформаторов.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, оккупированный Донецк днем 6 июля попал под очень мощный обстрел, прилетало в разные районы города, есть пострадавшие.

Тэги: Донецк