Неплохая идея: Зеленский поддержал введение визового режима с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неплохой идеей введение визового режима с РФ и имеет все возможности, чтобы реализовать эту идею.

Зеленский поддержал визовый режим с РФ



Как сообщило Интерфакс-Украина, своим видением инициативе о визах с РФ глава государства высказал на встрече с прессой.

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«Считаю, что это неплохая идея – ввести визовый режим с РФ. И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», – сказал Зеленский.

Напомним, 26 мая Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать вопрос введения визового режима между Украиной и Российской Федерацией.

Тэги: Россия, Владимир Зеленский