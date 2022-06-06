В РФ заявили, что якобы почти взяли под контроль Святогорск. Карта

Минобороны РФ сообщило, что оккупанты якобы завершают “освобождение” Святогорска и окружающей его территории.

Россия пытается взять под контроль Святогорск



Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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Также там заявили, что ВСУ взорвали мост через Северский Донец.

Пока официальных и даже неофициальных подтверждений этой информации нет не из одного из других источников, которые бы не ссылались на Минобороны РФ.

Святогорск является одним из стратегически важных населенных пунктов для обеспечения наступления на Славянск.

Как сообщали Власти, для улучшения тактического положения при наступлении на Славянск враг пытался вести наступление в направлении населенных пунктов Барвенково и Святогорск.

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