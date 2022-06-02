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20:10 06 Июня 2022 466 Комментарии
Оккупанты покинули блокпосты в Мелитополе и частично отошли от Васильевки под Запорожьем
Российские оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе, поскольку опасаются атак со стороны ВСУ.
Оккупанты боятся стоять на блокпостах в Мелитоопольском районе
Об этом в видеообращении рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Он также добавил, что российские войска преимущественно отошли с передовых позиций в Васильевке отошли несколько вглубь к Зеленому гаю, поскольку боятся атак ВСУ.
“Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов”, – отметил Федоров.
Тэги: Запорожье, мелитополь
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