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20:10 06 Июня 2022 Просмотров 466   КомментариевКомментарии

Оккупанты покинули блокпосты в Мелитополе и частично отошли от Васильевки под Запорожьем

Российские оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе, поскольку опасаются атак со стороны ВСУ.

Оккупанты боятся стоять на блокпостах в Мелитоопольском районе

Об этом в видеообращении рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Он также добавил, что российские войска преимущественно отошли с передовых позиций в Васильевке отошли несколько вглубь к Зеленому гаю, поскольку боятся атак ВСУ.

“Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов”, – отметил Федоров.

Тэги: Запорожье, мелитополь

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