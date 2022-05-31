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20:34 06 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Россия начала передавать Украине тела погибших защитников «Азовстали»

В Киев доставили десятки тел, извлеченных из-под завалов комбината «Азовсталь» в Мариуполе, который сейчас находится под контролем российских военных.

В Киеве планируют провести анализ ДНК погибших

Об этом сообщило Associated Press.

В Киеве планируют провести анализ ДНК, чтобы идентифицировать останки, рассказал агентству бывший командир полка «Азов» Максим Жорин. Сколько тел погибших осталось на заводе, неизвестно.

Правительство Украины пока официально об этом не сообщало, российские официальные лица это не комментировали.

В то же время эти сведения подтвердили родственники погибших на заводе.

4 июня власти Украины сообщили, что российские и украинские военные впервые обменялись телами погибших — каждая сторона получила останки 160 человек.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь

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Россия начала передавать Украине тела погибших защитников «Азовстали»

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