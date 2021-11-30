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06:33 07 Июня 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Apple презентовала обновленный софт и железо: главные новинки WWDC-2022

В первый день ежегодной конференции для разработчиков WWDC компания Apple презентовала много новинок, в частности обновление операционной системы iOS 16 и новый процессор.

Apple удивил приятными новинками

О технических новшествах Apple стало известно во время трансляции мероприятия.

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Если коротко, то в ближайшем будущем потребителей ждут следующие “приятности”:

  • iOS 16 – позволит кастомизировать экран блокировки и удалять/редактировать сообщения в iMessage.

  • Процессор M2 – на 18% производительнее предшественника. Првые ноутбуки на нем – MacBook Air M2 в полном редизайне и MacBook Pro 13″ в старом дизайне.

  • Адаптер с двумя USB-C и быстрой зарядкой до 50% за 30 минут.

  • MacOS Ventura с новым режимом Stage Manager, который позволяет сфокусироваться на одном большом окне, пока остальные автоматически сортируются сбоку.

  • Функция в новой macOS, которая позволит использовать iPhone в качестве веб-камеры для видеозвонков.

Тэги: Apple

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