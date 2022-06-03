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07:19 07 Июня 2022 390 Комментарии
Беларусь может развернуть на границе Украины группировку до 80 тыс военных
Беларусь может создать у границы с Украиной южное оперативное командование и увеличить количество своих военных до 80 тысяч.
Беларусь может создать крпную группировку у границы с Украиной
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Там уточнили, что комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.
Также в Генштабе добавили, что на Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Тэги: беларусь
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