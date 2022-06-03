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07:19 07 Июня 2022 Просмотров 390   КомментариевКомментарии

Беларусь может развернуть на границе Украины группировку до 80 тыс военных

Беларусь может создать у границы с Украиной южное оперативное командование и увеличить количество своих военных до 80 тысяч.

Беларусь может создать крпную группировку у границы с Украиной

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там уточнили, что комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.

Также в Генштабе добавили, что на Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Тэги: беларусь

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