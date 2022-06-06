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08:06 07 Июня 2022 Просмотров 116   КомментариевКомментарии

Штурм Северодонецка продолжается: в окрестностях города орудуют российские ДРГ

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, на улицах города идут жестокие бои.

В Северодонецке продолжаются интенсивные бои

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.

В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.

За прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак врага, уничтожили один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

Также глава ОВА добавил, что оккупанты ведут обстрелы Лисичанска – повредили рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай

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