Штурм Северодонецка продолжается: в окрестностях города орудуют российские ДРГ
Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, на улицах города идут жестокие бои.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Он отметил, что ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.
В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.
За прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак врага, уничтожили один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».
Также глава ОВА добавил, что оккупанты ведут обстрелы Лисичанска – повредили рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека.