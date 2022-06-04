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08:50 07 Июня 2022 37 Комментарии
Россияне на рассвете обстреляли город на Сумщине
На рассвете российские военные обстреляли из минометов и артиллерии город Середина-Буда в Сумской области.
В результате обстрелов возникло несколько пожаров
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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По его словам, обстрел начался около 05:00.
Россияне сделали 7 выстрелов из миномета, а потом открыли артиллерийский огонь.
В результате пострадали минимум 6 домов, хозяйственная постройка и гараж. Вспыхнули пожары. Повреждена линия электропередач.
По предварительным данным, погибших и пострадавших среди местного населения нет.
Тэги: Сумы
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