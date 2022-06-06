В России при странных обстоятельствах погибли сразу несколько известных бизнесменов

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе реки, а Николай Веснянкин, основатель элитного комплекса «Веснянкинские бани» повесился в квартире.

В России погигбли известные бизнесмены



Как сообщили РИА Новости, Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе.

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«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — сказано в пресс-релизе компании.

Мужчины считались пропавшими без вести, их поиск был затруднен неблагоприятными погодными условиями. Наутро их тела нашли на берегу реки с признаками переохлаждения.

Также утром 7 июня найден мёртвым Николай Веснянкин.

Как сообщил Mash, он повесился у себя в квартире.

Предприятие “Веснянкинские бани» бизнесмен открыл восемь лет назад. Клиентура, как правило, состояла из солидных предпринимателей. Одно посещение могло стоить десятки тысяч рублей.

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