В России при странных обстоятельствах погибли сразу несколько известных бизнесменов
Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе реки, а Николай Веснянкин, основатель элитного комплекса «Веснянкинские бани» повесился в квартире.
Как сообщили РИА Новости, Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — сказано в пресс-релизе компании.
Мужчины считались пропавшими без вести, их поиск был затруднен неблагоприятными погодными условиями. Наутро их тела нашли на берегу реки с признаками переохлаждения.
Также утром 7 июня найден мёртвым Николай Веснянкин.
Как сообщил Mash, он повесился у себя в квартире.
Предприятие “Веснянкинские бани» бизнесмен открыл восемь лет назад. Клиентура, как правило, состояла из солидных предпринимателей. Одно посещение могло стоить десятки тысяч рублей.