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Главная » Украина » Общество
09:56 07 Июня 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Война может быть везде: Зеленский призвал украинцев не расслабляться

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам не расслабляться, поскольку продолжается война и ситуация может развернуться довольно неожиданно.

Зеленский попросил украинс

Свои опасения глава государства озвучил в интервью украинским журналистам.

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Он предупредил, что оккупанты снова могут вернуться на территории, которые раньше были оккупированы.

«Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда он дальше может пойти? Если он пойдет на юг нашего государства, то будут постоянные ракетные удары по центру Украины, по всем нашим стратегическим предприятиям. Все это не просто так происходит», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что никто не знает, чего еще можно ожидать от тех людей, которым нельзя доверять, имея ввиду российское руководство.

Тэги: Владимир Зеленский

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