В РФ признали моряков крейсера “Москва” участниками “спецоперации в Украине”

Моряки затонувшего крейсера «Москва» включены в список участников «специальной военной операции», но минобороны РФ отрицает участие крейсера в войне в Украине.

Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой — матери служившего на крейсере «Москва» матроса Булата Шакирзянова, – который был опубликован в телеграм-канале «Военный омбудсмен».

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В документе говорится, что воинская часть 84201, где служили моряки погибшего крейсера «Москва», добавлена в перечень участников «специальной военной операции» для «обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат».

Когда именно часть была включена в перечень, не уточняется.

При этом ни прокуратура, ни минобороны по-прежнему не признают, что сам крейсер «Москва» принимал участие в войне с Украиной.

Уразаевой, чей сын получил тяжелые ранения, сообщили, что как установила прокурорская проверка, крейсер «не входил в состав сил (войск), привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».

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