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Главная » Украина » Происшествия
12:11 07 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Поехали в лес за дровами: под Киевом два человека подорвались на мине

В Киевской области двое граждан, несмотря на запрет посещать лес и наличие предупреждающих знаков, поехали собирать дрова и в итоге подорвались.

Жители Киевщины проигнорировали предупреждение об опасности

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Инцидент произошел 6 июня в Полесской громаде.

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К счастью, оба остались живы и отделались лишь легкой контузией.

“Еще раз подчеркиваю опасность мин на деоккупированных территориях. Берегите себя и своих близких”, – призвал Кулеба.

Нарушители отделались легкой контузией

Нарушители отделались легкой контузией

Тэги: Киев

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