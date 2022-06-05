Поехали в лес за дровами: под Киевом два человека подорвались на мине

В Киевской области двое граждан, несмотря на запрет посещать лес и наличие предупреждающих знаков, поехали собирать дрова и в итоге подорвались.

Жители Киевщины проигнорировали предупреждение об опасности



Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Инцидент произошел 6 июня в Полесской громаде.

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К счастью, оба остались живы и отделались лишь легкой контузией.

“Еще раз подчеркиваю опасность мин на деоккупированных территориях. Берегите себя и своих близких”, – призвал Кулеба.

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