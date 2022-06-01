Все вернем: Подоляк призвал украинцев не пугаться плохим новостям с фронта

Украина может идти на тактические уступки на поле боя, поскольку армия РФ больше и сильнее, но все захваченное оккупантами ВСУ снова вернут обратно.

Подоляк призвал украинцев не пугаться страшилок



Об этом в видеообращении сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он призвал украинцев не пугаться новостям, «что мы что-то отдали».

«Это война, идут тактические маневры. Россиян больше, у них больше техники, война идет интенсивно. Нужно сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью», – сказал Подоляк.

По его словам, «мы должны их измотать, сделать так, чтобы у них закончились ресурсы».

Для достижения этой цели Украина ждет поставок оружия и эффекта от санкций, «которые должны добить РФ».

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