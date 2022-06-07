Министр обороны Резников пробил дно своим неуместным хайпом на войне

Министр обороны Алексей Резников с началом полномасштабной войны в Украине, делает массу публичных заявлений. С первых дней он называет себя «дипломатом», хотя дипломаты у нас работают в другом профильном ведомстве.

В то же время первостепенная задача министра обороны должна состоять в обеспечении военных на передовой оружием, техникой, средствами индивидуальной защиты и в конце концов достойным питанием. Вместо этого имеем массу видео обращений и жалоб от военных с фронта о том, что их бросают против танков с одними автоматами. А параллельно – наблюдаем, как увеличивается количество нелепых шуток и роликов с саморекламой Резникова.

Из последнего красноречивого примера – передача Резниковым ВСУ собственного багги. Одной единственной машинки, спустя три месяца войны! Но ради этого мелкого жеста целая съемочная группа снимала о Резникове и его багги фильм. Более того, был привлечен даже квадрокоптер, чтобы провести съёмку с неба. Судя по кадрам, министр собственной персоной не один час позировал на камеры (откуда на это время у министра обороны воюющей страны?) и даже якобы устроил свой же багги «тест-драйв». Что в целом вообще не логично, ведь автомобиль его личный и в навряд ли Резников не знал, как он ездит.

Цинизм такого пиара просто зашкаливает, особенно на фоне того, что именно волонтеры, а не МО, передают украинским военным сотни автомобилей. И никто из них не додумался снимать об этом практически полнометражные фильмы в целях саморекламы. Никто. Только Резников!

Ранее министр обороны опозорился своей дурацкой шуткой о «Звезде смерти» (которая в итоге была уничтожена), пытаясь показать как он якобы отлично договорился о поставках оружия в Украину. Хотя, по факту, все имеющеюся договоренности о поставке нам техники достигаются на уровне президента Владимира Зеленского. А Резников лишь пытается присвоить себе чужие «лавры».

Аналогично он поступает и с чужими идеями, и с чужими предложениями. Часто выдает за «свое», то что были инициировано либо предложено другими. Например, в своем Твиттер на днях он «призвал мир» официально признать рф государством-террористом. Однако автор этого призыва глава ОП Андрей Ермак и впервые он был озвучен еще 25 марта. Также с таким обращением к миру может и выступал президент Владимир Зеленский, который навряд ли нуждается в суфлере либо дублере своих заявлений в виде Резникова.

Добавим, что Резников не только медийно ведет себя как «звезда», но и в жизни тоже. Недавно в Одессе, где проходило награжденные, он заставил военных ожидать его приезда 5 часов. А когда прибыл, министр потребовал, чтобы все военнослужащие одели бронежилеты и каски для красивых с ним фотографий. Хоть награждение это и проходило в бункере.