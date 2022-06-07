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13:17 07 Июня 2022 Просмотров 1148   КомментариевКомментарии

В Киев прибыли тела погибших защитников «Азовстали»

В Киев прибыли тела погибших защитников “Азовстали”, здесь проведут их судмедэкспертизу.

Об этом сообщила Ассоциация семей защитников «Азовстали».

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Их встретила, и вместе с врачами, провела осмотр и описание Патронатная служба полка «Азов», сообщает Ассоциация семей защитников «Азовстали».

Среди них треть – бойцы полка «Азов». Принадлежность других погибших к их подразделениям выясняется.

Судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев.

Со временем семьи погибших будут вызваны на экспертизу и процедуру опознания.

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