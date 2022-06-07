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13:27 07 Июня 2022 Просмотров 586   КомментариевКомментарии

В центре Херсона возле “администрации” прогремел взрыв: подробности. Видео

В центре оккупированного Россией Херсоне 7 июня прогремел мощный взрыв.

Взорвалось кафе возле оккупационной администрации

Как сообщили российские СМИ, что-то взорвалось в кафе неподалеку от оккупационной администрации.

Также предварительно сообщается об одном пострадавшем – якобы легкие ранения получил официант.

Пропагандисты РИА Новости также показали первые кадры с места взрыва.

Тэги: херсон

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