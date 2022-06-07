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14:26 07 Июня 2022 200 Комментарии
Россия готова обсуждать возвращение Украине захваченных территорий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отказе России обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей.
Песков прокомментировал информацию о якобы невозможности обсуждения темы захваченных РФ территорий
Об этом сообщило российское агентство «РИА Новости«.
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Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на неназванного высокопоставленного источника в Кремле сообщила, что в случае возможных переговоров Москвы с Киевом не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.
Эта тема якобы также закрыта для Кремля, как и вопрос с Крымом и Донбассом.
«Нет, это все не так. Это неправильная информация», – сказал Песков.
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