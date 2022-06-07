Россия готова обсуждать возвращение Украине захваченных территорий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отказе России обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей.

Песков прокомментировал информацию о якобы невозможности обсуждения темы захваченных РФ территорий



Об этом сообщило российское агентство «РИА Новости«.

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Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на неназванного высокопоставленного источника в Кремле сообщила, что в случае возможных переговоров Москвы с Киевом не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.

Эта тема якобы также закрыта для Кремля, как и вопрос с Крымом и Донбассом.

«Нет, это все не так. Это неправильная информация», – сказал Песков.