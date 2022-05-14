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Главная » Мир » Политика
15:30 07 Июня 2022 Просмотров 96   КомментариевКомментарии

Лукашенко боится, что Путин отстранит его от власти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко боится, что президент РФ Владимир Путин отстранит его от власти, поэтому может напасть на Украину.

Лукашенко боится потерять власть и быть убитым

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Лукашенко сейчас держится за КГБ РБ, так как эта структура относительно свободна от российского влияния. Внутри КГБ даже начались чистки от пророссийских офицеров.

Жданов отметил, что отстранение от власти является единственным аргументом, который может подействовать на белорусского диктатора.

«Это почти единственный аргумент, который есть на сегодняшний день у Путина, кроме физической ликвидации. Поэтому Лукашенко ищет консенсус с обществом, народным ополчением, мол, «если вы меня защитите, я гарантирую, что мы не вступим в войну с Украиной», – пояснил эксперт.

Он также добавил, что сейчас в КГБ Беларуси начались чистки среди офицеров среднего и нижнего звена.

Пророссийски настроенных силовиков увольняют под лозунгом «дорогу молодым».

«На самом деле в окружении Лукашенко мало лояльных к России силовиков. Его КГБ более независимо, поэтому он за него и держится», — добавил Жданов.

Тэги: Владимир Путин, Александр Лукашенко

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