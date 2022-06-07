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15:59 07 Июня 2022 1385 Комментарии
Дрожала земля: под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопление техники и боеприпасов врага. Видео
Артиллеристы 44 Отдельной артиллерийской бригады ВСУ при поддержке аэроразведки 81 бригады 5 БТГР нанесли удар по скоплению вражеской техники в Пологовском районе.
Мощный фейерверк был виден во всех окрестных селах
Украинские военные показали соответствующее видео, снятое с беспилотника.
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Сначала наши “боги войны” нанесли несколько точных ударов по технике оккупантов, в частности установкам РСЗО “Град”.
Затем накрыли огнем склад с боеприпасами. Детонация была настолько мощной, что земля дрожала в радиусе нескольких километров.
Огромный столб дыма долго висел над районом и был виден из нескольких сел в округе.
“Добро пожаловать в ад”, – подписали видео украинские защитники.
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