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Главная » Украина » Общество
17:03 07 Июня 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

В Крыму россияне развернули дивизион “Искандеров” для ударов по Запорожской области

Во временно оккупированном Крыму в районе Мелководного российские оккупанты разместили дивизион ОТРК «Искандер».

Оккупанты боятся наступления со стороны Запорожья

Об этом сообщило “Информационное сопротивление”.

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По мнению экспертов, размещение в этом районе ракетных установок «Искандер» позволяет охватить дальностью поражения дугу Харьков-Черкассы-Тростянец. Но, вероятнее всего его применение возможно по объектам в Запорожской области.

Российские оккупанты испытывают особые опасения о возможном контрнаступлении ВСУ в Запорожской области, поэтому стараются насыщать район всей возможно доступной техникой.

В частности, в оккупированный город Токмак в Запорожской области из временно оккупированного Крыма прибыл эшелон с военной техникой в количестве 120 единиц.

Аналитики отметили, что это в основном танки, “но не все из них, скажем так, презентабельно-парадного вида”.

Тэги: крым, Запорожье

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