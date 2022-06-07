В Крыму россияне развернули дивизион “Искандеров” для ударов по Запорожской области

Во временно оккупированном Крыму в районе Мелководного российские оккупанты разместили дивизион ОТРК «Искандер».

Оккупанты боятся наступления со стороны Запорожья



Об этом сообщило “Информационное сопротивление”.

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По мнению экспертов, размещение в этом районе ракетных установок «Искандер» позволяет охватить дальностью поражения дугу Харьков-Черкассы-Тростянец. Но, вероятнее всего его применение возможно по объектам в Запорожской области.

Российские оккупанты испытывают особые опасения о возможном контрнаступлении ВСУ в Запорожской области, поэтому стараются насыщать район всей возможно доступной техникой.

В частности, в оккупированный город Токмак в Запорожской области из временно оккупированного Крыма прибыл эшелон с военной техникой в количестве 120 единиц.

Аналитики отметили, что это в основном танки, “но не все из них, скажем так, презентабельно-парадного вида”.

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