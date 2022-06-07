Херсонские фермеры застрелили двух оккупантов при попытке украсть комбайн

В Херсонской области местные фермеры застрелили двух российских военных, когда те пытались забрать у них комбайн.

Оккупанты пытаются "отжать" у фермеров сельхозтехнику



Об этом сообщил один из местных пабликов.

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Инцидент произошел на одном из агропредприятий области. По словам фермера, на предприятие пришли люди в форме и потребовали ключи от комбайнов – якобы “на нужды армии”. Вели себя он по-хамски. Охрана предприятия сориентировалась и открыла огонь – двух визитеров застрелили, несколько ранили.

О дальнейшем развитии событий пока ничего неизвестно.

Стоит отметить, что “отжатие” современной импортной сельхозтехники, которая есть у большинства фермеров Херсонской и Запорожской области – очень популярное занятие у оккупантов.

Известно несколько случаев, когда похищенные комбайны благодаря встроенным GPS-датчикам находились на территории России и в частности Чечни.

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